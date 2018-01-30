Разведка США в Крыму помогает украинцам
Перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем вызвал бурную реакцию в США. Государственный департамент назвал случившееся "опасным взаимодействием" и призвал Москву прекратить действия, которые создают угрозу для экипажей обеих сторон.
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал воздушный инцидент и предположил, для чего самолеты-разведчики США летают у берегов Крыма. По мнению парламентария, американские военные хотят определить быстроту реагирования российских систем ПВО, чтобы передать эти сведения Украине.
"Они... пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Все это интересно лишь одному заказчику - официальному Киеву", - приводит РИА "Новости" слова Белика.
Он добавил, что в подобных случаях не бывает "небезопасных" или "опасных" перехватов. "Наш истребитель жестко и корректно указал самолету радиоэлектронной разведки ВМС США его место в воздухе, не более. Обиды Пентагона здесь неуместны", - подчеркнул Белик.
Военные эксперты согласились с тем, что реакция Госдепа неуместна. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, такой перехват является стандартной процедурой. "Возможно, у американских пилотов, которые привыкли безнаказанно летать, не замечая чужих истребителей, сдают нервы", - отметил он.
Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" военный летчик Владимир Попов добавил, что российские пилоты просто провели идентификацию самолета, поэтому говорить о "перехвате" некорректно.
"В мировой практике такие процедуры выполняются любым государством, которое заботится о своей безопасности", - подчеркнул эксперт.
В понедельник, 29 января, над нейтральными водами Черного моря российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки EP-3E "Aries II" ВМС США. Госдеп сообщил, что Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние 5 футов (около полутора метров).
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