Война между США и Россией начнется в Европе
Гипотетический вооруженный конфликт между Вашингтоном и
Пекином будет развиваться преимущественно на воде и в воздухе. А вот с Москвой
американцам придется сражаться по всем фронтам. При этом от столкновения больше
всего пострадает европейский континент. Подобные прогнозы сделал заместитель
председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол
Сельва.
По словам военного, в возможном конфликте с Россией в основном будут задействованы ВВС и сухопутные силы США. На первоначальном этапе, предполагающем развертывание войск в Европе, сражения между странами могут проходить и на море.
"Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением", - приводит слова Сельвы Defense News. По его мнению, в американо-китайской войне сухопутным войскам и пехоте будет отведена поддерживающая роль.
В целом боеготовность собственных вооруженных сил американский генерал оценил высоко. Его тревожит лишь серьезное отставание от Китая и России в области гиперзвуковых ракет. Москва и Пекин далеко продвинулись в этом, причем КНР тратит на гиперзвуковые технологии сотни миллиардов долларов и объявил такие работы "национальной программой".
"Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву по гиперзвуку", - отметил Сельва. Он полагает, что американскому ВПК необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства противоракетной обороны противника.
Возможные сценарии конфликтов с Россией и Китаем предполагается включить в Национальную военную стратегию США. На основе этого документа будут приниматься решения о том, как именно следует расходовать оборонный бюджет. По словам Сельвы, если президент, госсекретарь и конгрессмены не сочтут возможную войну с РФ и КНР достаточно вероятной угрозой, чтобы тратить деньги на соответствующее вооружение, Пентагон обязан будет предупредить власти о "возможных рисках".
Аналитик Центра стратегических и международных исследований Эндрю Хантер считает, что угрозы столкновения с Пекином и Москвой следует оценивать по отдельности. Между тем в плане инвестиций у этих сценариев есть области пересечения. В любом случае Вашингтону нужно продолжать вкладывать деньги в средства командования, контроля, наблюдения, разведки и связи, а также в компьютерные технологии, сказал эксперт.
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