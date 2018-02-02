Войска получат самые современные разработки

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев рассказал РИА "Новости", что в Вооруженные силы России скоро поступит новейшее гиперзвуковое оружие.

По словам сенатора, РФ соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал строго в рамках установленной договором квоты. При этом Бондарев подчеркнул, что у России есть "большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному", а после того, как в войска поступят единицы новейшего гиперзвукового оружия, стратегическое сдерживание будет обеспечено и неядерной частью арсенала.

Сенатор также отметил, что российские ядерные боеголовки превосходят зарубежные аналоги по техническим характеристикам.

По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, первые гиперзвуковые ракеты могут появиться в России до 2020 года, их массовое поступление в ВС РФ начнется в 2030-2040-х.