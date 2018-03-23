Российский флот проиграл американскому

Корабли и субмарины не смогут защитить страну в случае конфликта с США

Флот РФ по своей численности и боевым возможности значительно уступает военно-морским силам США. В то время как Пентагон признает свое бессилие против новейших крылатых ракет и гиперзвукового оружия, которое имеется в распоряжении РФ, в других сферах наблюдается отставание. Чтобы его ликвидировать, государство должно тратить на оборонку в разы больше, чем сейчас.



Относительную слабость российского флота констатировал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков. По его словам, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз. При этом российский флагман "Адмирал Кузнецов" по своему потенциалу примерно в два раза слабее своего заокеанского аналога.

Вашингтон всегда делал ставку на авианосцы, в то время как Советский Союз и Россия предпочитали наращивать потенциал подводного флота. Поэтому в столь большом отрыве нет ничего удивительного. Но, как оказалось, мы проигрываем американцам даже в субмаринах. По крейсерам наша страна уступает Штатам в 6,5 раза, по эсминцам – впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам – вчетверо, говорится в статье эксперта, опубликованной в "Военно-промышленном курьере".

Единственное, в чем Россия опережает Америку, – это неатомные подводные лодки и корабли ближней морской зоны (корветы, малые ракетные корабли и катера различного назначения). Но тут на помощь США приходят союзники по НАТО, у которых в составе флота хватает и неатомных субмарин, и малых кораблей. Так что при морском противостоянии России и Североатлантического альянса у нашей страны не будет ни малейшего шанса на успех.

Ранее военно-морской портал Mil.Press FLOT утверждал, что российский флот уступает по своему боевому потенциалу американскому более чем в два раза. Аналитики говорили, что спасти нашу страну может только ядерное оружие и авианосцы "Мистраль".

Несмотря на то, что в распоряжении нашей страны имеются отдельные образцы ракетного вооружения, не имеющие аналогов в мире и против которых не существует защиты, в целом в воздушно-космической сфере мы также отстаем от американцев.

"По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США – почти восьмикратное", – заявляет Сивков.

Нашим козырем в воздухе является истребитель пятого поколения Су-57. Но их пока что так мало, что они не позволяют обеспечить превосходство над Соединенными Штатами. Помимо всего вышеперечисленного России усутупает США по размерам сухопутных войск и по принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.

Единственный шанс не отстать окончательно – нарастить бюджетные расходы на оборону. Нужно наращивать военное производство и увеличивать объем государственного оборонного заказа. Минобороны просит на новую госпрограмму вооружений 30 трлн рублей, и Сивкову кажется, что это весьма скромная цифра. Надо бы дать больше.

Ранее военный эксперт запомнился тем, что в ответ на все козни и проделки Вашингтона предложил создать сверхмощные боеголовки, способные "инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун".