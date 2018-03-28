Американскую ПРО поставят у границ России

Варшава закупит у Вашингтона противоракетные комплексы, чтобы угрожать Москве

Представители Польши и США подписали контракт на поставку в восточноевропейскую страну американских систем противоракетной обороны (ПРО). По условиям сделки Варшава получит комплексы Patriot.



Первые системы будут доставлены в Польшу в 2022 году. Они войдут в состав создающейся национальной системы ПРО "Висла". Партия будет включать в себя 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. Следующая серия поставок ожидается в 2024 году.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак, который поставил подпись под документом с польской стороны, объявил о том, что противоракетные комплексы будут размещены на востоке страны, вдоль границы с Россией.

"Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Она обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США. Мы заплатим за систему $4 млрд 750 миллионов. Это хорошая цена", – заявил глава оборонного ведомства.

На церемонии подписания документов присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что система послужит основой противоракетной обороны страны на ближайшие десятилетия. Тем самым республика планирует получить надежную защиту от "восточного соседа", которого страны Европы подозревают в намерении напасть на Польшу и Прибалтику.

"Само собой, с годами она (система ПРО) будет обновляться. Самое главное, что начало положено, что Польша присоединяется к элитным государствам, в распоряжении которых находится система ПРО Patriot. Это совершенно новая страница польской истории и, прежде всего, истории польской армии", – цитирует главу государства "Радио Польша".

Поляки особенно довольны тем, что сделка предполагает не просто поставку комплексов, но и трансфер технологий. Американская сторона согласилась с тем, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя. В результате польская армия получит в свое распоряжение ультрасовременный радар

Варшава и Вашингтон вели переговоры о поставках комплексов Patriot на протяжении последних трех лет. Принципиальная договоренность была достигнута в июле 2017 г. во время визита в Польшу американского президента Дональда Трампа. В ноябре прошлого года администрация США приняла решение продать европейской республике системы на общую сумму около $10,5 млрд, что $2 млрд больше, чем рассчитывало потратить польское правительство. В результате последующих переговоров Польше "удалось получить более низкую цену и ускорить сроки поставок, сообщил Блащак.