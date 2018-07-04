Скандинавы ударят по России с воздуха

Северные страны активно усиливают потенциал военно-воздушных сил

Норвегия, Швеция и Финляндия в последние годы существенно укрепили собственные военно-воздушные силы. Это происходит из-за страха перед возможной агрессией РФ. Страны достигли соглашения, по которому они могут проводить совместные учения на территории любой из этих стран без необходимости согласовывать этот вопрос по дипломатическим каналам.



Западные военные эксперты говорят о появлении "нового кластера, принявшего форму концентрированного военного сотрудничества европейских стран с общей целью". "Укрепление сотрудничества призвано ответить на опасения по поводу российского вмешательства, которые совсем не новы и уходят корнями в многовековую историю отношений России с Северной Европой", – заявил аналитик Харальд Мальмгрен, чьи слова приводит издание Breaking Defense.

В состав кластера входят Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Великобритания, Польша и страны Балтии. Первые пять стран также являются членами организации NORDEFCO, которая работает сейчас над "соглашением об упрощенном доступе", по которому силы этих страх смогут проводить совместные учения или действовать сообща в кризисной ситуации.

Финляндия и Швеция не входят в НАТО, но они уже разрешили самолетам состоящей в альянсе Норвегии беспрепятственно пролетать над своей территорией. Так было далеко не всегда. Положение дел изменилось именно после ухудшения отношений между Россией и Западом.

"С 1990-х ситуация серьезно изменилась. Тогда Швеция не позволяла норвежцам или финнам входить в ее воздушное пространство без предварительного одобрения по дипломатическим каналам", – рассказал военный эксперт Роббин Лэйрд.

По словам норвежских офицеров, в прежние годы военные северных стран делали акцент на безопасности и на отработке внештатных ситуаций. Оперативного или тактического сотрудничества между армиями разных государств не было. Потом шведы обзавелись самолетами, которые соответствовали стандартам НАТО, взаимодействие стало более тесным. Наконец, в последние годы страны открыли небо для соседей.

Совместные действия в общем воздушном пространстве, помимо всего прочего, выгодно с чисто экономической точки зрения. При таком сценарии необходимость платы за организацию учений отпала, так как самолеты, в конечном счете, возвращаются на свои привычные аэродромы. Кроме того, подобное сотрудничество приобщило Швецию и Финляндию в к стандартам НАТО, а также усилило их возможности по совместным действиям с ВВС альянса.

"Русские сыграли ключевую роль в оживлении обороны скандинавских стран. Давайте надеяться, что союзники североевропейских государств поддержат взаимодействие и эту стратегическую возможность для формирования эффективной расширенной стратегии сдерживания", – подытожил Лэйрд.

Норвежские военные особо подчеркивают, что межскандинавское сотрудничество развивается как фактор политики сдерживания. "Мы должны никогда не упускать из вида тот факт, что мы на самом деле пытаемся избежать конфликта. Наличие элемента сдерживания необычайно важно для определения наших дальнейших действий", – заявил директор по вопросам политики безопасности и проведения операций в Министерстве обороны Норвегии Кейт Эйкенес.

Россия ранее неоднократно заявляла об отсутствии намерений атаковать страны Европы в силу абсурдности подобной операции. При этом государства Запада, заявляя о противостоянии российской угрозе, активно маневрируют у наших границ. Это наводит на мысль о том, что у скандинавских авиаторов есть некий "план B", при котором они смогут в случае необходимости участвовать и в наступательных действиях.