В США признали С-500 убийцами невидимок

Комплекс получил крайне опасный арсенал

Новая российская система ПРО С-500 вызывает все больше и больше беспокойства на Западе. По мнению военных аналитиков, мощь комплекса заключается с арсенале ракет, которые могут выполнять самые разные задачи. А вместе с другими ЗРК, включая С-400, система надежно защищает не только от баллистических ракет, но и от гордости авиации США – невидимок B-2 и стелс-истребителей F-22 и F-35. Более того, система унифицирована с модернизированной системой ПРО Москвы А-135 "Амур" и может уничтожать боеголовки даже в космосе.

В России С-500 воспринимают с некоторой долей скептицизма, так как комплекс засекречен и его никто не видел. Лишь иногда Минобороны рапортует об успешных испытаниях той или иной ракеты, имеющей прямое отношение к С-500. Но в мае ускорить разработку комплекса потребовал Владимир Путин. В этом же месяце американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщил об успешных испытаниях С-500. Ракета якобы поразила цель на расстоянии 481 км, что на 80 км дальше, чем во время предыдущих тестов.

По мнению авторов The National Interest, это могла быть модернизированная версия ракеты "Новар 9M82MD S-300V4", обладающей дальностью порядка 463 км и скоростью 7,5 Маха. Также существует более легкая версия с дальностью 150 км, но, судя по расстоянию цели, использовалось не она. По другой версии, это была "родственница" ракеты 40Н6 дальностью 463 км, которые используются на С-400.



Как считает российский военный аналитик Владимир Карнозов, С-500 использует сразу несколько типов ракет. Для воздушных целей – это двухтонные 48Н6 и более дальнобойные 40Н6. Также используются более легкие 9M96 и 9M100 весом по 240 килограммов.

Для баллистических целей в арсенале С-500 есть 7Н6-Н и 77Н6-Н1, которые способны уничтожить цель даже на орбите. Одновременно система может работать по 10 баллистическим целям. С-500 работает в тесном взаимодействии со спутниками и радарами раннего оповещения, такими как "Воронеж".

Что касается невидимок, то ряд западных аналитиков уверены, что С-500 справится и с ними благодаря РЛС дециметрового диапазона "Воронеж-ДМ" и РЛС метрового диапазона "Небо". Вместе операторы этих станций смогут засечь такие самолеты, как F-22 и F-35.