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В США признали С-500 убийцами невидимок

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
продолжениеКитайцы "слепили" гибрид танка и РСЗО
Комплекс получил крайне опасный арсенал

Новая российская система ПРО С-500 вызывает все больше и больше беспокойства на Западе. По мнению военных аналитиков, мощь комплекса заключается с арсенале ракет, которые могут выполнять самые разные задачи. А вместе с другими ЗРК, включая С-400, система надежно защищает не только от баллистических ракет, но и от гордости авиации США – невидимок B-2 и стелс-истребителей F-22 и F-35. Более того, система унифицирована с модернизированной системой ПРО Москвы А-135 "Амур" и может уничтожать боеголовки даже в космосе.

В России С-500 воспринимают с некоторой долей скептицизма, так как комплекс засекречен и его никто не видел. Лишь иногда Минобороны рапортует об успешных испытаниях той или иной ракеты, имеющей прямое отношение к С-500. Но в мае ускорить разработку комплекса потребовал Владимир Путин. В этом же месяце американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщил об успешных испытаниях С-500. Ракета якобы поразила цель на расстоянии 481 км, что на 80 км дальше, чем во время предыдущих тестов.

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Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence MinistryПо мнению авторов The National Interest, это могла быть модернизированная версия ракеты "Новар 9M82MD S-300V4", обладающей дальностью порядка 463 км и скоростью 7,5 Маха. Также существует более легкая версия с дальностью 150 км, но, судя по расстоянию цели, использовалось не она. По другой версии, это была "родственница" ракеты 40Н6 дальностью 463 км, которые используются на С-400.

Как считает российский военный аналитик Владимир Карнозов, С-500 использует сразу несколько типов ракет. Для воздушных целей – это двухтонные 48Н6 и более дальнобойные 40Н6. Также используются более легкие 9M96 и 9M100 весом по 240 килограммов.

Для баллистических целей в арсенале С-500 есть 7Н6-Н и 77Н6-Н1, которые способны уничтожить цель даже на орбите. Одновременно система может работать по 10 баллистическим целям. С-500 работает в тесном взаимодействии со спутниками и радарами раннего оповещения, такими как "Воронеж".

Что касается невидимок, то ряд западных аналитиков уверены, что С-500 справится и с ними благодаря РЛС дециметрового диапазона "Воронеж-ДМ" и РЛС метрового диапазона "Небо". Вместе операторы этих станций смогут засечь такие самолеты, как F-22 и F-35.

Александр ИЛЬИН
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