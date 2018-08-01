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Россия заплатила гроши за военное превосходство

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Наша страна показала всему миру, как стать мощной державой при минимальных затратах

Запад признал очевидное: за последние два десятилетия Россия догнала и в чем-то перегнала другие страны по разработке новых типов вооружений. Наша страна стала мощной военной силой, с которой другие вынуждены считаться.

Европа и США проспали мощный рывок России, поскольку еще в 1990-е, после развала СССР, списали нашу страну со счетов, отмечает французское издание AgoraVox. В РФ была социальная и экономическая разруха, что предопределило огромный разрыв в оборонных бюджетах. Даже сейчас на вооружение США тратят в десять раз больше РФ.

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Однако это не мешает России добиваться успеха. Во-первых, нужно сравнивать не абсолютные цифры затрат в долларах, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, чтобы получить сравнимые величины.

Во-вторых, российский военно-промышленный комплекс устроен не так, как американский. Он практически полностью независим от импорта (в РФ ввозятся разве что станки), и потому обменный курс не отражается на военной политике страны. Даже при падении курса рубля к доллару страна продолжает выпускать те же объемы оружия за ту же стоимость.

Влияют и другие факторы. "США как империя выделяют значительную часть оборонного бюджета на развертывание своих сил по всему миру. Россия защищает свои интересы исключительно в ближнем зарубежье и не нуждается в их развертывании за его границами, что означает существенную экономию", – отмечают журналисты. К примеру, у США имеется более 800 военных баз за пределами национальных границ против 21 у России, в число которых входят центры логистической поддержки.

Кроме того, американцы вынуждены тратить колоссальные деньги на содержание 11 авианосцев, которых каждый раз сопровождает целая флотилия из десятков судов, тогда как у России имеется всего один корабль такого типа, который к тому же редко покидает базу. Это еще один существенный источник экономии.

США потратили $886 млрд на разработку и производство противоракетных комплексов THAAD, а РФ придумала несколько относительно дешевых ракет и торпед, способных обойти эту защиту, и тем самым восстановила паритет, заплатив копейки.

По словам авторов материала, наука (особенно математика и физика) всегда была сильной стороной России. Поэтому у нашей страны имеется множество специалистов для разработки оружия. У американцев же наблюдается дефицит кадров по этим направлениям из числа коренных жителей, которых допускают к военным разработкам.

Далее, американцы платят огромные деньги локальным вооруженным группам в оккупированных странах, чтобы те гарантировали безопасность военных США. Россия обходится без этого. У нашей страны все еще имеется обязательный военный призыв, который позволяет сформировать резерв в 2 миллиона человек при крайне низких расходах.

"Этот длинный список позволяет лучше понять смещение равновесия в сторону России, несмотря на огромную разницу в бюджете. В целом американские вооруженные силы до сих пор во многом превосходят российские, однако Москва сформировала сдерживающий арсенал, чей ответный удар может повлечь за собой неприемлемые потери для любого агрессора", – подытоживают авторы статьи.

Россия взяла правильный курс на перевооружение, благодаря чему она входит отныне в число великих мировых держав. Даже в XXI в. военная мощь является залогом суверенитета и независимой политики. Европа же отказалась от такого пути, и теперь она поставлена в зависимое положение: она подчинена американским интересам, поскольку США являются ее главным союзником, и в то же время она зависит от российского рынка сбыта и российских углеводородов.

Андрей ФИЛАТОВ
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