У Пентагона почти получилось

На защиту американских рубежей в скором времени встанут мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они станут своего рода аналогом российских систем "Красуха". Пентагон сильно переживает по поводу отставания от РФ и КНР в этом компоненте вооружений, а потому всеми силами стремится наверстать упущенное. Но сделать это будет практически невозможно.



Комплексы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle) активно разрабатываются заокеанскими оружейниками из компании SRC, сообщает издание Breaking Defense. Оборонная новинка представлена бронетранспортером International MaxxPro, на котором установлена система противоэлектронной борьбы Crew Duke. Эта аппаратура, по словам ее авторов, сможет успешно обнаруживать и глушить сети связи войск противника на широком диапазоне частот. Кроме того, бронетранспортер с электронной начинкой будет стараться обмануть и ввести в заблуждение противника, передавая свой радиосигнал.

В Вооруженных силах США с нетерпением ждут дня, когда комплекс РЭБ будет сдан в эксплуатацию. Однако даже после этого американцы не смогут на равных тягаться с россиянами, отмечается в публикации. Ведь уже стоящие на вооружении российской армии комплексы "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь" превосходят штатовский бронетранспортер по всем ключевым показателям, отмечает "Свободная пресса".

Москва имеет на вооружении как минимум пять комплексов РЭБ, которые можно привести в полную боевую готовность всего за 15 минут. Разработчики из SRC двигаются в правильном направлении, создавая свои комплексы РЭБ, но они все равно отстают от российских разработок в этой области, отметил аналитик Центра военно-морского анализа (США) Самуэль Бендетт.

Пока что приходится признать, что США провалили гонку вооружений с Россией в области высокотехнологических средств радиоэлектронной борьбы, которые в условиях современных войн приобретают ключевое значение, указывает URA.RU.

Ранее Центр по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединенных Штатов признал в одном из отчетов, что Россия и Китай имеют возможность победить США в вооруженном конфликте, поскольку они располагают современными средствами радиоэлектронной борьбы. Достаточно российским или китайским военным применить на поле боя электромагнитное излучение, и американские вооруженные силы лишатся всех преимуществ, поскольку сигнал, поступающий от спутников, будет заглушен.

Американские генералы также жаловались, что в Сирии авиации США приходится работать в "наиболее агрессивных условиях на Земле". Все это происходит якобы потому, что РФ применяет против американских самолетов средства РЭБ. Так это или нет, сказать невозможно, но очевидно, что подобные комплексы постепенно становятся едва ли не самым важным оружием на поле боя.