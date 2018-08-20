Технологии производства новейшего истребителя передадут Нью-Дели

Индийская сторона получит от России технологии истребителя Су-57. Передача военных секретов произойдет в рамках совместной работы стран над истребителем пятого поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA), который строится на базе этого российского самолета.



Работа над истребителем пятого поколения продолжается, проект не закрыт, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он призвал не верить слухам о том, что Нью-Дели отказался участвовать в дальнейшей работе над самолетом и вышел из дела.

"Они (индийцы) задают действительно большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы", – отметил глава ОАК. По его словам, индийские партнеры в своем технологическом развитии переходят на второй этап. Отныне, помимо покупки самолетов, они будут разворачивать и лицензионное производство. Поэтому в передаче технологий Су-57 нет ничего удивительного.

Несмотря на оптимистичные заверения Слюсаря, сегодня из другого источника стало известно, что с проектом все не так гладко, как хочется думать руководству ОАК. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РИА "Новости" рассказал о том, что проект FGFA заморожен, но выразил надежду, что в будущем диалог по этому вопросу будет возобновлен.

Кому из высокопоставленных источников верить, вопрос открытый. Однако в июле вице-премьер Юрий Борисов дал понять, что власти нашей страны не видят смысла "форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".

Ранее в России прозвучали предложения в ответ на отказ Индии участвовать в программе строительства новейших истребителей заключить с Пакистаном контракт на поставку истребителей Су-35. "Иначе через пять-семь лет этот рынок будет занят китайскими, южнокорейскими или даже турецкими машинами", – указал заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

"Индия своим поведением сняла с России всякие моральные обязательства. Раньше в интересах индийского партнера мы нередко отказывались от выгодных контрактов с Пакистаном. Теперь – только коммерческая выгода!" – заявил эксперт в интервью "Армейскому стандарту".

В рамках совместного российско-индийского проекта на базе Су-57 будет создан первый индийский истребитель пятого поколения. Этой весной сообщалось, что Индия вышла из программы. Россия же надеялась на полученные от реализации проекта средства наладить серийный выпуск Су-57.