Россия выдаст Индии секреты Су-57
Индийская сторона получит от России технологии истребителя
Су-57. Передача военных секретов произойдет в рамках совместной работы стран
над истребителем пятого поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA),
который строится на базе этого российского самолета.
Работа над истребителем пятого поколения продолжается, проект не закрыт, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он призвал не верить слухам о том, что Нью-Дели отказался участвовать в дальнейшей работе над самолетом и вышел из дела.
"Они (индийцы) задают действительно большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы", – отметил глава ОАК. По его словам, индийские партнеры в своем технологическом развитии переходят на второй этап. Отныне, помимо покупки самолетов, они будут разворачивать и лицензионное производство. Поэтому в передаче технологий Су-57 нет ничего удивительного.
Несмотря на оптимистичные заверения Слюсаря, сегодня из другого источника стало известно, что с проектом все не так гладко, как хочется думать руководству ОАК. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РИА "Новости" рассказал о том, что проект FGFA заморожен, но выразил надежду, что в будущем диалог по этому вопросу будет возобновлен.
Кому из высокопоставленных источников верить, вопрос открытый. Однако в июле вице-премьер Юрий Борисов дал понять, что власти нашей страны не видят смысла "форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".
Ранее в России прозвучали предложения в ответ на отказ Индии участвовать в программе строительства новейших истребителей заключить с Пакистаном контракт на поставку истребителей Су-35. "Иначе через пять-семь лет этот рынок будет занят китайскими, южнокорейскими или даже турецкими машинами", – указал заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
"Индия своим поведением сняла с России всякие моральные обязательства. Раньше в интересах индийского партнера мы нередко отказывались от выгодных контрактов с Пакистаном. Теперь – только коммерческая выгода!" – заявил эксперт в интервью "Армейскому стандарту".
В рамках совместного российско-индийского проекта на базе Су-57 будет создан первый индийский истребитель пятого поколения. Этой весной сообщалось, что Индия вышла из программы. Россия же надеялась на полученные от реализации проекта средства наладить серийный выпуск Су-57.
Украина отомстит Австрии за свадебный танец Путина
Против Вены требуют ввести жесткие санкции
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина атакует Россию анонимными беспилотниками
- Украина уйдет в песок
- Украина станет черной дырой мира
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина