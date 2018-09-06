Названо главное преимущество новейшего российского истребителя

Боевой самолет демонстрирует чудеса многофункциональности. В этом плане ему нет равных во всем мире. Поэтому за Су-35 большое будущее. Такое мнение об истребителе поколения 4++ высказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.



Экипаж машины боевой при выполнении летного задания имеет возможность "применения широкого спектра современного вооружения, в том числе одновременно с использованием старых ударных сил и средств, которые имеются на вооружении практически любого государства". В этом и заключается уникальный для истребителей универсализм, ответил пилот.

"Этот носитель (платформа, как мы говорим) способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или корректируемые бомбы по наземным целям. Вот в чем еще многофункциональность заключается – в широком диапазоне средств поражения", – приводит слова Попова ТАСС.

Специалист пояснил, что столь широкий диапазон вооружения позволяет самолету действовать днем и ночью, в крайне сложных метеоусловиях и при малой видимости. Несмотря на все преграды Су-35 способен превратить объекты противника в нерадиоактивный пепел.

Подобная универсальность "ставит в ступор" западных военспецов: в случае начала военного конфликта страны НАТО попросту не будут знать, каким образом нейтрализовать российский истребитель. Еще больше американцев и европейцев злит, что феноменальные боевые возможности Су-35 перейдут к третьей стране, а именно Китаю, который также сможет "противодействовать силам и средствам США".

Москва и Пекин еще в 2015 г. заключили соглашение о поставках самолетов. В Китай отправятся 24 истребителя общей стоимостью в $2,5 миллиарда. Все поставки по этому контракту планируется завершить до конца года.

К Су-35 на Западе приковано повышенное внимание. Минувшим летом эксперты журнала The National Interest признали воздушное судно самым мощным истребителем, которым в настоящее время располагают ВКС России. Американцы похвалили летные характеристики самолета и особо отметили, что продукт такого высокого качества обходится Минобороны РФ в умеренную сумму. Конкурентная цена истребителя означает, что увеличение продаж Су-35, "особенно тем странам, которые либо не хотят, либо не могут покупать западные самолеты", является лишь вопросом времени, написало издание.

По мнению западных экспертов, улучшенный и облегченный планер "тридцать пятого", усовершенствованные двигатели и новая авионика делают Су-35С аналогом американского модернизированного F/A-18E /F II или III. В российских ВКС также отдают предпочтение Су-35, а не истребителю пятого поколения Су-57. Испытания более новой и дорогой машины затягиваются. Минобороны пока заказало всего лишь дюжину перспективных истребителей. А это значит, что в ближайшие годы ставка будет делаться на Су-35.