Су-57 оснастили идеальным оружием

Новейший самолет станет главным средством неядерного сдерживания

Истребитель пятого поколения поразил воображение экспертов. Он оказался еще более совершенным летательным аппаратом, чем о нем думали изначально. По оценкам специалистов, Су-57 прослужит нашей стране по меньшей мере полвека.



"Вооружен Су-57 отменно. Может применять крылатые ракеты, управляемые ракеты "воздух – поверхность", ракеты класса "воздух – воздух" различной дальности, обычное и высокоточное вооружение, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически не заметен для радиолокационного распознавания", – дал оценку оснащению самолета глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

По словам сенатора, истребитель станет самым эффективным средством неядерного сдерживания. Этого удастся достичь благодаря 30-миллиметровой пушке 9-А1-4071К, которая способна отрабатывать боекомплект в любом режиме огня. Вообще же данный самолет сможет нести до 14 типов вооружений. Их можно будет менять в зависимости от выполняемой боевой задачи.

На сегодняшний день Су-57 однозначно является лучшим истребителем в мире. Ни у США, ни у Китая, ни у Европы нет аналогов, превосходящих его по ключевым характеристикам, передает "Российская газета".

В какой-то степени самолет опередил свое время. Его классифицируют не просто как истребитель пятого поколения, а как образец "поколения пять с плюсом". Более того, в нем применяются отдельные технологии, характерные для шестого поколения. Самолет имеет огромный модернизационный потенциал. Его можно дорабатывать и улучшать еще лет пятьдесят, и все это время он не будет считаться устаревшим.

Бондарев сообщил, что в случае необходимости Су-57 можно превратить из классического истребителя в беспилотный летательный аппарат. "Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета построено на принципах открытой архитектуры. По сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины", – добавил он.

Истребители данного типа не являются красивыми моделями для показа на выставках вооружения. Они уже прошли испытания в боевой обстановке: пилотные образцы Су-57 еще полгода назад были отправлены на российскую базу Хмеймим в Сирии.

Многоцелевой истребитель Су-57 разрабатывается в ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Ранее отмечалось, что именно на базе Су-57 будут создаваться боевые машины шестого поколения, в том числе их беспилотные версии. Кроме того, разработчики хотят оснастить "пятьдесят седьмой" сверхдальней ракетой "воздух – воздух", которая уже сейчас вызывает большую тревогу на Западе из-за внушительного радиуса в 300 км и высокой точности.