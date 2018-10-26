Подводный флот России восхитил американцев

Наша страна получила самые эффективные субмарины, считают в НАТО

Москва не зря инвестирует крупные суммы денег в разработку и производство новых подводных лодок. Результат превосходит все ожидания. Субмарины, которыми располагают отечественные вооруженные силы, бьют все рекорды по эффективности. Такого мнения придерживается командующий ВМС США в Европе и Африке и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.



Россия "поддерживает статус самого умелого противника США", сказал адмирал в интервью CNN. По его словам, российские специалисты умело модернизировали старые подводные лодки, относящиеся к советскому проекту "Варшавянка".

На данный момент, по данным Фогго, российское государство располагает более чем 40 подводными лодками, половина из которых входит в состав Северного флота и способна действовать в северной части Атлантического океана. Чтобы следить за российскими подлодками, самолеты НАТО совершают полеты примерно раз в два дня с американской авиабазы в международном аэропорту "Кефлавик" в Исландии.

"Они (российские субмарины) имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр", это очень эффективные боевые системы. Из тех мест, где россияне их задействуют, они могут поразить любую европейскую столицу", – указал флотоводец.

Нужно отдать Фогго должное: он не верит в то, что наша страна собирается нападать на Европу. Но на всякий случай силам НАТО лучше в точности знать, где располагаются российские подводные лодки.

Его тревожит, что Москва расширила присутствие своих подлодок в северной части Атлантического океана, где раньше они практически не появлялись: "Они дают нам понять, что находятся там. Их гораздо больше и в местах, где они не действовали раньше".

Командующий призвал страны, входящие в НАТО, активнее инвестировать в разработку вооружения для противодействия России. "Мы больше не можем принимать как данность возможность безнаказанно ходить во всех океанах", – резюмировал он.

Фогго не первый раз рассказывает американской аудитории о том, что подводный флот России представляет собой мощную силу. В августе он заявил, что активность нашей страны сильно увеличилась с того времени, как он пришел на военную службу, а также со времен холодной войны. Российское правительство, по мнению адмирала, обильно финансирует подводный флот и все, что связано с подводной войной, передает Regnum.