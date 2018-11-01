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Флоту России предсказали полный упадок

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Военные НАТО потирают руки в радостном предвкушении

Военно-морской флот России стремительно деградирует из-за проблем с техническим обслуживанием. Каждый выход боевых кораблей в море сопровождает буксировочная техника. На это обратило внимание американское издание Business Insider.

В материале, посвященном проблемам российского флота, перечисляются аварии, произошедшие в последние десятилетия с отечественными военными кораблями и связанной инфраструктурой. В частности, упоминаются авария на подводной лодке "Курск", пожары на верфях и инциденты с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

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"Эта серия аварий и проблем приводит к одному неизбежному выводу: у Военно-морского флота России есть проблема технического обслуживания", – говорится в статье.

Военный аналитик Брайан Кларк отмечает, что боевая техника без капитального ремонта способна служить лишь первые 20-25 лет эксплуатации. А большинство российских кораблей или уже достигли этого предела, или вот-вот достигнут. Вовремя обслуживать устаревающие суда невозможно из-за отсутствия необходимых для замены элементов, производство или доступ к которым в настоящее время невозможны.

Кларк указывает на то, что "Адмирал Кузнецов" и многие другие корабли практически ни разу не уходили в дальние плавания без буксировочной техники. По словам специалиста, это стало уже стандартной практикой. Для всего остального мира данная ситуация должна послужить уроком.

Вооруженные силы стран НАТО могут использовать эту информацию в своих целях. Во-первых, они должны уделять более пристальное внимание своевременному обслуживанию и модернизации своей техники. Во-вторых, они могут воспользоваться слабым местом российского флота для совершения диверсий.

Поводом для подобного материала стала новость о том, что 22 октября отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Сообразительный", "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Конецкий" вышел в дальний поход для выполнения плановых учений в Северной Атлантике. Присутствие в составе эскадры буксира натолкнуло западных наблюдателей на мысль о том, что у российских кораблей могут быть проблемы с плавучестью.

Андрей ФИЛАТОВ
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