Санкции ударили по морякам

Гособоронзаказ по постройке и ремонту боевых кораблей могут сорвать. Об этом на селекторном совещании сказал вице-премьер России Юрий Борисов.

"Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года", – цитирует Борисова РИА "Новости".

Заявление вполне ожидаемое. Еще весной целый ряд ведущих российские экспертов заявил, что сроки в рамках госпрограммы перевооружения до 2020 г. будут неизбежно сорваны.

Моряки из-за санкций пострадали больше других – это и украинские турбины, и оборудование европейского производства, которые Россия традиционно закупала за рубежом.

Наконец, это "Мистрали", которые были практически готовы, но развернуты Францией восвояси. Об импортозамещении можно говорить сколько угодно, и оно действительно имеет место быть. Но наладить за несколько лет выпуск тех же корабельных двигателей – задача не из легких, и особенно для российской судостроительной промышленности, которая сильно пострадала после развала Советского Союза.

Россия довольно быстро наладила выпуск малых ракетных кораблей и корветов типа "Буян", "Каракурт". Построила новые многоцелевые подлодки "Ясень" и вооружила крылатыми "Калибрами" советские "Варшавянки". Однако служившие верой и правдой ракетный крейсер "Москва", тяжелые атомные ракетные крейсеры "Киров", "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов", "Петр Великий" находятся либо в отстое, либо в ремонте. В составе флота остался лишь "Петр Великий", но и он должен пройти ремонт и модернизацию в 2019-2020 гг., после завершения аналогичных работ над однотипным "Адмиралом Нахимовым". На новые корабли, по данным российских СМИ, готовились поставить современные ракеты, показать американцам "кузькину мать".



Но похоже, что сроки сорваны. Ремонт кораблей, заложенных в конце 1970-х и середине 1980-х, очень дорог и иногда просто не имеет смысла. Но замены крейсерам нет и в ближайшее время не предвидится. Судостроительные заводы уже давно не строят такие большие корабли. Накануне стало известно о предстоящей модернизации "Северной верфи" как раз под строительство вертолетоносцев, но работы по плану завершатся только в 2022-м.

Похожая проблема и с единственным оставшимся авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Починить силовую установку оказалось крайне трудно. А проект нового "Шторма" зарубили на корню. В результате будущее российского авианосца до сих пор неясно.



У фрегатов проектов 22350 и 11356 другая проблема – украинские двигатели, которые после событий 2014 г. до России не доехали. Аналогичные будут производить в Рыбинске, но сроки опять же сорваны.

Вместе с тем российским судостроителям удалось быстро наладить строительство корветов, например, проекта 20380. В строю уже шесть, строится еще пять.

Но все они корабли береговой зоны, а России нужны и корабли океанской зоны. Таким должен был стать эсминец "Лидер", но работы над проектом отложили, и раньше середины 2020 гг. они, похоже, не начнутся.