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НАТО готовится к войне лазерным оружием

Фото: flickr.com
В альянсе запланирована проверка убойной силы готовых моделей в разных точках планеты

Массовые испытания лазерного оружия будут проведены членами НАТО в ближайшие два года. Это следует из запроса Научно-технической организации альянса на проведение экспериментов в естественных условиях. Задача исследователей – до 2021 г. выяснить, как работает лазер в разных климатических условиях и какие погодные факторы могут снизить убойную силу луча.

"Осадки, влажность, аэрозоли и затрудняющие видимость явления могут крайне сильно сказаться на передаче лазерного луча от его источника к цели. Поскольку это будет иметь последствия для дальности, убойности и необходимой продолжительности излучения, перед использованием высокомощного лазера необходимо оценить возможное влияние погодных условий, чтобы верно спланировать и осуществить его применение на всех этапах нейтрализации цели", – приводит RT выдержку из документа.

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В заявке подчеркивается, что испытания должны быть проведены в различных географических зонах при разнообразных сценариях ведения боя. "В ближайшем будущем страны НАТО столкнутся с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником", – поясняют в НАТО необходимость массовых полевых испытаний.

Между тем подобные эксперименты американцами уже проводились, указывают эксперты. И в США был даже опубликован доклад, в котором говорилось, что дождь и снег значительно снижают эффективность лазера, а если объект скрывается за облаком, то становится и вовсе недоступен для луча. Поэтому нынешняя заявка на повсеместные эксперименты – это попытка обосновать поставку лазерных установок США в разные точки мира.

"Соединенные Штаты пытаются показать свои приоритеты. После того как мир узнал о наших успехах в разработке новых видов вооружений, США было необходимо перебросить лазерные установки в Европу. Естественно, что эта переброска демонстрирует желание США нарастить возможности", – указывает доктор политических наук, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Летом 2017 г. США уже опробовали лазер на боевом вертолете, уничтожив беспилотник в Персидском заливе на удалении 1,4 километра. 

Николай ВИКТОРОВ
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