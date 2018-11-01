Навстречу "Белым лебедям" выслали истребители

Командование Военно-воздушных сил Соединенного Королевства подняло в воздух свои истребители из-за пролетавших неподалеку российских бомбардировщиков. Два самолета Ту-160 не на шутку встревожили британцев.



Сверхзвуковые бомбардировщики накануне днем проводили учебные полеты недалеко от побережья Норвегии в Баренцевом и Норвежском морях, передает RT. В Министерстве обороны России сообщили о том, что это был плановый десятичасовой полет.

Самолеты не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Максимальное сближение с берегами Норвегии составило 13,9 морской мили.

Российское военное ведомство заблаговременно уведомило командование НАТО о проведении полетов. Тем не менее британцы предпочли на всякий случай выслать навстречу "Белым лебедям" истребители из опасений, что бомбардировщики могут повернуть на юг, в сторону королевства.

Британские истребители вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии в 14:05 по московскому времени. Для поддержки длительного полета с авиабазы Брайз-Нортон в Англии вылетел самолет-заправщик Voyager.

Встречный вылет истребителей является обычной практикой. Этим же регулярно занимаются и российские ВВС. Так, в начале октября сообщалось, что у границ России за неделю были замечены более 20 летательных аппаратов, проводивших воздушную разведку. На перехват иностранных самолетов дежурные силы ПВО поднимали истребители пять раз.

Плановый полет российских бомбардировщиков над северной Атлантикой совпал по временем с началом активной фазы стратегических учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец – 2018"). В них принимают участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

В связи с проведением натовских учений министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что активность Североатлантического альянса у российских границ достигла небывалого уровня. При этом, по его словам, военно-политический блок активно подключает к мероприятиям страны, не входящие в организацию.

В ближайшее время бомбардировщики ВВС России совершат еще несколько плановых полетов в районе проведения военных учений НАТО. ВМФ России также будет проводить учебные полеты с ракетными стрельбами с 6 по 9 ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии, не нарушая ее границы.