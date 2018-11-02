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С американских истребителей снимут все оружие

Фото: GLOBAL LOOK press/T. T. Parish
F-35B доверят только разведку с воздуха

Вооруженные силы США применят нестандартный подход к ведению боевых действий на море. Их передовая разработка, самолет пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, не будет непосредственно участвовать в воздушных баталиях. Ему поручат более ответственное задание.

"Тридцать пятые" истребители оснащены функцией Link 16 DAC (Digital Air Control). Она обеспечивает передачу данных с самолета на десантный корабль или авианосец. На днях военные провели первые испытания этого устройства на универсальном десантном корабле Военно-морских сил США USS Wasp, сообщили в компании Raytheon.

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Умная система позволяет отслеживать цели и получать подробные сведения о статусе объекта. То есть истребитель не только определит, что перед ним – мирное плавсредство или вражеская подводная лодка, но и узнает, какое у объекта имеется вооружение и сколько горючего осталось в топливных отсеках.

Благодаря тому, что F-35B будет "заточен" именно под эту функцию, он сможет сохранить малозаметность. Истребителю достаточно будет провести разведку, а удар на основе полученных сведений смогут нанести другие самолеты и корабли. Таким образом, с воздушного судна можно будет убрать вооружение, он будет легким, маневренным и незаметным для средств слежения предполагаемого противника.

Американские ВВС проводят активные испытания самолетов F-35B и даже применяют их в бою. Так, в сентябре один из истребителей пятого поколения, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex в Персидском заливе, нанес удар по территории Сирии.

Однако в полной мере полагаться на свои новейшие крылатые машины Пентагон пока не может. Не так давно истребитель Корпуса морской пехоты США F-35 потерпел крушение в штате Южная Каролина, став первым самолетом пятого поколения, попавшим в авиакатастрофу.

У F-35 хватает и технических недоработок. На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что 24 многофункциональных истребителя-бомбардировщика были временно отстранены от полетов из-за выявленных проблем в системе подачи топлива. Проверка выявила в самолетах сразу две детали, работоспособность которых необходимо проверить, чтобы избежать аварий.

Андрей ФИЛАТОВ
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