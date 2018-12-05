Американцам напомнили о конвенции Монтрё и размерах их авианосцев

Авианесущие корабли США не смогут пройти в Черное море в связи с действием в регионе конвенции Монтрё, а в Балтийском недостаточно места для их прохода и развертывания. Так прокомментировали заявления главы недавно восстановленного Второго флота Штатов вице-адмирала Эндрю Льюиса о свободе действий Navy у берегов Крыма и Калининграда бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 гг.) адмирал Владимир Комоедов и бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирал Владимир Валуев.

"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов", – сказал РИА "Новости" Комоедов.

Мнение экс-командующего ЧФ России поддержал и Валуев. По его словам, ни разу не было такого случая, чтобы американские авианосцы для решения каких-то своих задач смогли зайти на Балтику и в Черное море.

Что касается последнего, то, согласно конвенции Монтрё, авианесущие корабли не имеют права проходить через его проливы. Есть лишь два исключения: когда Турция является стороной вооруженного конфликта или Анкара видит для себя прямую военную угрозу.

На днях издание Business Insider написало, что вице-адмирал Льюис считает важным обратить внимание на тактику ВС РФ, согласно которой Москва постепенно расширяет систему блокирования доступа войск потенциального противника к стратегически важным районам России. Американский военный назвал в числе таковых Крым и Калининград. Льюис сообщил, что Пентагон отрабатывает возможности преодоления этой блокировки при помощи авианосцев и сухопутных сил. Правда, не озвучил, зачем Вашингтону туда лезть.



"У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо", – заявил бравый вице-адмирал Navy.

