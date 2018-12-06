Ка-52 превзошел основного конкурента по самому важному параметру

Два лучших в мире ударных вертолета – российский Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" – станут достойными противниками в случае возникновения военного конфликта. Но "рептилия" наверняка превзойдет "индейца" за счет более мощной стрельбы и лучшей маневренности.



Сравнение двух вертолетов провели эксперты американского портала Business Insider. Авторы публикации нашли у "Аллигатора" несколько неоспоримых преимуществ.

Во-первых, конструкция Ка-52 с соосной схемой расположения несущих винтов делает вертолет "чрезвычайно маневренным". Во-вторых, экипаж российского воздушного судна в случае необходимости может катапультироваться.

В-третьих, к достоинствам "Аллигатора" можно отнести совместимость с различными видами вооружений: на вертолет можно поставить противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", ракеты класса "воздух – поверхность" Х-25МЛ, неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 мм и пушку 2А42 калибра 30 миллиметров. А у корабельной версии российской винтокрылой машины на вооружении могут быть даже противокорабельные ракеты Х-35, которые могут бить на расстоянии до 130 километров.

Огневые возможности AH-64 несколько скромнее. У американца на борту имеются 16 ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух – поверхность", 76 неуправляемых ракет калибра 70 мм и пушка калибра 30 миллиметров. Впрочем, у "Апача" последней модификации – AH-64E – есть козырь в рукаве. Этот вертолет может получать данные с беспилотников и даже координировать их перемещения, находясь в воздухе.

Очевидно, что преимущества "Аллигатора" перевешивают сильные стороны "Апача". Но авторы Business Insider приходят к противоположному выводу. Огневая мощь огневой мощью, но будущее – за беспилотниками, поэтому "победителем с небольшим отрывом" американцы назвали именно AH-64E, который умеет обращаться с дронами.

Впрочем, "россиянин" еще не сказал последнего слова. Ранее сообщалось, что из "Аллигатора" собираются сделать ударный супервертолет будущего. Предполагается, что машина получит новое вооружение и будет развивать скорость до 600 км/час.

Ка-52 "Аллигатор" – российский ударный вертолет нового поколения. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула".

AH-64 "Апач" – основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х. На 2014 г. является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире после советского Ми-24.