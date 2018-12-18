Подводные роботы РФ следят за субмаринами США

В недалеком будущем беспилотники завоюют океан

Подобно тому, как истребитель шестого поколения будет действовать с "охапкой" беспилотников-помощников, подводные лодки будущего начнут активно использовать роботов с гидроакустическими комплексами. По мнению журнала The National Interest, это будет даже дешевле, чем использовать БПЛА.

На данный момент Россия активно работает и даже испытывает прототипы этих комплексов, предназначенных специально для слежения за американскими субмаринами. По данным зарубежных СМИ, в частности, их испытывают на подлодках специального назначения вроде Б-90 "Саров".

Как ранее пиcала газета "Известия", речь идет о подводных беспилотниках с буксируемыми гидролокаторами. Их прикрепляют к аппарату тросами, длина которых может составлять около 2 км, подальше от корабля, который шумом своих двигателей может спугнуть подлодку. Минус такой системы в том, что кораблю приходится идти медленно, чтобы трос не порвался или не зацепился за что-то.

До этих же целей используются большие корабли с гидроакустическими системами, наподобие самолетов АВАКС, только суда буксируют огромные антенны.

Они довольно успешно охотились за подлодками, но имеют существенный недостаток – действуют только в открытом океане. А субмарины, к примеру, могут легко укрыться в бухте.

Согласно открытым данным, российские корабли такого типа могут обнаружить подлодки на расстоянии от 15 до 20 км, а корабли еще дальше – на удалении до 100 километров. Торпеда обнаруживается за 30 километров.

США пошли по другому пути – прикрепить датчики к планеру, и затем привязать его к 130-футовому беспилотному кораблю. Система должна была обнаружить тихие дизельные подлодки, вроде российской "Палтус. Над проектом работали в DARPA.

Кроме того, разработкой беспилотной дизель-электрической подлодки Orca на данный момент занимаются такие гиганты как Boeing and Lockheed Martin.



