Вашингтон мешает Берлину приготовить достойный ответ нашим "Искандерам"

Немецкие власти выпрашивают у США доступ к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы противоракетной обороны. Это необходимо Германии, чтобы противостоять новейшему российскому оружию, сообщает Defense News со ссылкой на отчет Министерства обороны ФРГ.



Американская компания Lockheed Martin разработала "Систему противовоздушной обороны средней дальности" (MEADS), которая легла в основу американской ПРО. Союзникам от этого достаются жалкие крохи. Поэтому германские специалисты попросили американцев научить их создавать собственные противоракеты. Работы будут вестись в рамках немецкой программы "Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности" (TLVS).

Дискуссия между Берлином и Вашингтоном ведется вокруг предоставления Германии "шестого уровня доступа" к американским технологиям. Этот уровень доступа даст возможность применять симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3. Алгоритм может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами. А без этого конструкторы даже приблизительно не смогут определить, способна ли их разработка отразить вражеское нападение.

Уверенность в точности каждого удара ракет-перехватчиков – ключ к успеху в мире систем ПРО, где мелкие вариации в поведении могут иметь серьезные последствия и определять, будет вражеская ракета сбита или ее боеголовка все же сможет достичь поверхности Земли, отмечают эксперты.

Благодаря американскому симулятору в Германии рассчитывают значительно модернизировать свою систему TLVS, в частности ее радары. В результате, как надеется Берлин, она сможет перехватывать новейшие российские "Искандеры" и сверхзвуковые ракеты.

Но пока что все упирается в несговорчивость Соединенных Штатов. На последней встрече стороны обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных данных. Полного взаимопонимания между странами нет и близко, отмечает издание.

Позиция Вашингтона по этому вопросу является привычным для Америки проявлением двойных стандартов. С одной стороны, президент Дональд Трамп требует от европейских союзников делать больший вклад в оборону Европы – и Минобороны Германии говорит, что программа TLVS как раз поможет сделать это. Но с другой, когда дело доходит до реальной помощи, Пентагон прячет свои технологии, поскольку боится, что европейские "вассалы" станут самостоятельными.