В России задумали фрегат будущего

Корабль займет нишу между "Адмиралом Горшковым" и будущим эсминцем "Лидер"

Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" еще не вошел в состав Северного флота, а в Северном проектно-конструкторском бюро уже работают над обликом увеличенной версии "Адмирала Горшкова".

О создании модернизированного фрегата проекта 22350М сообщил специализированный портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на отраслевой источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, проектирование планируется завершить через 2 – 2,5 года, а строиться они будут порядка 4 – 5 лет. Это означает, что новый фрегат будет готов примерно к 2026 году. Это достаточно быстро, учитывая какими темпами у нас в последнее время строятся большие корабли.

Тем не менее уже известно, что новинку будет строить либо петербургская "Северная верфь", где закладывался "Горшков", либо калининградский завод "Янтарь".

Ранее СМИ сообщали, что Северное ПКБ уже вело определенные предпроектные работы в соответствии с пожеланиями ВМФ России по этому кораблю, в том числе в инициативном порядке. О планах строить "фрегат будущего" говорил заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук летом этого года.

То, что для ВМФ будут строить фрегаты проекта 22350М, стало понятно после того, как серию 22350 ограничили до четырех кораблей. Вслед за "Касатоновым" достроят "Головко" и "Исакова". А дальше все.

Для информации: главный советник президента ОСК Виктор Чирков оценил потребность ВМФ России во фрегатах проекта 22350 в 18 единиц, заявив об этом на форуме "Армия-2018". Интересно, что он же раскритиковал короткие серии, назвав их вредными для отрасли и флота.

Конечно, есть еще фрегаты проекта 11356, но оставшиеся три корабля решили передать Индии. Впрочем, изначально они и задумались как экспортные фрегаты. Но в итоге получилась вышеупомянутая короткая серия.

По мнению экспертов, проект 22350 предпочтительнее 11356, если говорить о перспективе, поэтому вполне логично, что будущие корабли решили делать на базе 22350.



Пока о будущих фрегатах известно немного. Исходя из открытых данных, из водоизмещение будет порядка 8 тыс. т против 5,4 тыс. т "Адмирала Горшкова". Всего их планируется построить порядка 10, если хватит средств.

Корабли займут промежуточную нишу между фрегатами 22350, 11356 и эсминцами "Лидер", строительство которых тоже под большим вопросом. Тем временем США продолжают испытания своего эсминца-невидимки "Замволт", вооруженного 80 ракетами "Томагавк". Пока у корабля есть определенные проблемы с силовыми установками, но в ближайшем будущем американцы, скорее всего, их решат.