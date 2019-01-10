США натравят на русскую Арктику "морских волков"

Уникальные лодки Seawolf подбираются к нашей стране подо льдами

Пока в России строят новые "Ясени" проекта 885М в ответ на американские подлодки четвертого поколения "Вирджиния", США затаили в кармане тайный козырь, о котором толком известно немного.

В прошлом году фото застрявшей во льдах Арктики самой секретной американской субмарины Seawolf облетели интернет. В российских СМИ, как обычно, заговорили об уязвимости американских подлодок, которые ничего не могут поделать во льдах. Однако обольщаться тут нечего.

По данным военных экспертов, Seawolf на данный момент самая совершенная многоцелевая подлодка. Недаром ее постройка обошлась в $3 млрд, а стоимость оборудования, которым она напичкана, достигает сотен миллионов долларов.

Субмарина, которая задумывалась на замену "Лос-Анджелесам", практически бесшумна. Она лишена винта, вместе него – водометный движитель, у российских подлодок он стоит только на "Бореях".

Но главное ее преимущество – порядка 600 датчиков шума. Для сравнения: на лодках "Лос-Анджелес" их только 7. Seawolf всего три, и о передвижении этих лодок практически ничего неизвестно.

Так, в августе 2013 г. лодка головная USS Seawolf вышла из порта Бремертон в штате Вашингтон. По данным СМИ, это был ее пятый или шестой поход. Месяц спустя Шестой флот США разместил фотографии субмарины на военно-морской базе Хоконсверн.

По палубе подлодки прогуливался посол США в Норвегии Бэрри Уайт. Это означает, что USS Seawolf прошла тысячи морских миль под водой, а каким маршрутом – об этом знает только очень ограниченный круг лиц. И, судя по всему, лодка прошла под арктическим льдом.

Seawolf не увидеть в красочных фоторепортажах, о ней мало пишут в СМИ. Просто потому, что нечего. Лодка стоит в порту. Затем уходит под воду. И больше о ней ничего неизвестно. А членам экипажа рассказывать о своих приключениях, видимо, строго-настрого запрещено. Сайт лодки давно заблокирован.

В России примерно то же самое можно сказать о лодках специального назначения, информации о которых можно найти очень мало. Известно лишь, что их используют для испытаний новейших глубоководных аппаратов и торпед, но официально эти данные не подтверждены.

Seawolf может погружаться глубже, чем Virginia – на 600 м против 488 метров. Секретная лодка немного быстрее. У Seawolf 8 торпедных аппаратов, что в два раза больше, чем у Virginia. "Морской волк" может взять 50 "Томагавков" или "Гарпунов".

В 2007 г. 140 членов экипажа USS Seawolf получили похвальные благодарности армейской воинской части, которые приравниваются к бронзовой звезде за боевые заслуги. А в 2009-м экипаж получил уже эквивалент Серебряной звезды. За что награды – неизвестно, но, по мнению экспертов, именно за арктические переходы.

О другой, второй лодке проекта "Коннектикут" также известно крайне мало, кроме того, что она активно использовалась в арктических водах и сотрудничала с Лабораторией подводных лодок ВМС США (U.S. Navy Arctic Submarine Laboratory), а также лабораторией прикладной физики Вашингтонского университета. Экипаж помогал тестировать новое оборудование для подводных операций в условиях Арктике – это все, что удалось выяснить у военных.

В сентябре 2009 г. USS Seawolf заперли в доках на три года, проведя глубокую модернизацию на $280 миллионов. В воды Тихого океана, по словам бывшего шкипера субмарины Дэна Пэкера, она вернулась совершенно другой – максимально эффективной. Вероятно, она получила такое же оборудование, как и "Коннектикут" .



С постепенным таянием льдов для подлодок и кораблей открываются новые возможности. Это хорошо понимает Россия, превращая арктические архипелаги в неприступные форпосты, как это в свое время делал СССР.

Недавно Москва заявила международному сообществу, что ее необходимо уведомлять о прохождении через Северный морской путь. Но дело в том, что для Seawolf такого разрешения не потребуется. В случае начала войны в Арктике США сделают эти лодки своим тайным оружием, которое может нанести совершенно непредсказуемый удар. И хорошо, что пока у Америки таких лодок только три.