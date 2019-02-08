Заокеанский адмирал призывает нанести удар первыми

Американцы верны своему принципу: быть впереди планеты всей. Правда, это у них далеко не всегда получается. Но сейчас не об этом.

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США Джон Ричардсон заявил, что Соединенные Штаты должны первыми нанести удар России в Черном море, заодно проверить свои силы. Тренировочный бой, по его мнению, можно также устроить, атаковав китайские корабли. Но основная мишень – все же суда российского ВМФ, ибо заслужили. Наполеоновские планы чересчур уверенного в силах американского флота адмирала опубликовало издание Business Insider. Там же – аргументы, почему русские попали в немилость.

"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым с помощью военной силы. В ноябре 2018 года российский флот напал на украинских моряков и взял их под стражу, ненадолго закрыв доступ Украины к Азовскому морю, которое Крым отделяет от Черного моря",

– говорится в материале.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 г. референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее, 25 ноября, российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков заключили под стражу на 2 месяца, позже арест продлили. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого уже истек. По мнению российского президента Владимира Путина, его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.