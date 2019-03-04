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Американцы накрепко окапываются на Черноморском побережье

Фото: www.globallookpress.com
Молдавию активно втягивают в натовские маневры

В Черном море с 1 по 8 марта проходят военно-морские учения Североатлантического блока Poseidon-19, в которых принимают участие Румыния, Болгария, Турция, Германия и Испания. Как сообщает штаб румынских ВМС, в воскресенье в порту Мидия началась разгрузка американской военной техники в сопровождении 500 солдат и офицеров.

НАТО перебросила на восточное направление танки М1 (Abrams), бронемашины М2 (Bradley), вертолеты CH-47 (Chinook), AH-64 (Apache), UH-60 и HH-60 (Black Hawk), пишет ИА EADaily в понедельник, 4 марта. Также в регионе разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые будут дислоцироваться в районе Черного моря девять месяцев.

Данную технику планируется задействовать в целом ряде учений. Так, нынешними летом и осенью из Румынии американские пехотинцы отправятся на Украину, где они примут участие в маневрах Rapid Trident, Sea Breeze, Riverine и Maple Arch. Кроме того, военнослужащие НАТО этой осенью посетят полигон "Бульбоака" в Молдавии для совместных артиллерийских стрельбищ Fire Shield.

Издание отмечает, что в последнее время с румынской военной базы "Михаил Когэлничану" американцы регулярно запускают самолет-разведчик, оснащенный специальным радиоэлектронным оборудованием, оптико-электронной системой с тепловизором, позволяющим вести слежку в условиях плотной облачности.

Самолет ВВС США Beech MC-12W Liberty с начала 2019 г. уже дважды облетал границу Приднестровья. Американцы пытаются зафиксировать расположение крупнейшего в Европе арсенала советского вооружения, которое осталось в Республике после вывода в 1995 г. из региона 14-й армии ВС РФ. Сейчас склады охраняет Оперативная группа российских войск, дислоцированная на неподконтрольном Кишиневу левом берегу Днестра.

В пресс-службе ВМС Румынии в связи с учениями Poseidon-19 подчеркнули, что возвращение Крыма в состав России в 2014 г., замороженные конфликты в Приднестровье и Грузии, напряженная ситуация в Донбассе и акватории Азовского моря являются основными генераторами нестабильности на восточном фланге ЕС и НАТО, сообщает украинский портал "Контракты".

Такое впечатление, что в альянсе созрели планы военного решения как минимум приднестровского вопроса по аналогии с Косово.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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