Обворовавший Россию молдавский демократ победил на выборах

Будущее правительство Молдавии будет коалиционным

Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк получил место в главном законодательном органе республики. За него проголосовали почти 73% избирателей в одномандатном Ниспоренском округе.

Выборы в парламент Молдавии, состоявшиеся в воскресенье 24 февраля, впервые проводились по смешанной системе: 50 человек избирались, как прежде, по партийным спискам, и 51 – по одномандатным округам.

По предварительным данным ЦИК республики, по партийным спискам больше всего мандатов – почти 32% – получили представители Партии социалистов, которую ранее возглавлял нынешний президент Игорь Додон и которая выступает за укрепление отношений с Россией. У демократов 25%, у блока ACUM – 25%.

По одномандатным округам больше всего кресел – 19 – завоевали демократы, выступающие за прозападный курс развития республики. У социалистов 15 мест, у ACUM – 11. Попадает в парламент также партия "ШОР".

Остальные партии, а их на выборах в Молдавии участвовало 15 штук, не набирают достаточного количества голосов, отмечает "Свободная пресса". Это означает, что будущее правительство Молдавии непременно будет коалиционным.

При этом ЦИК еще предстоит разобраться с огромным числом жалоб и обвинений в фальсификациях. Досталось даже Москве – ее обвинили в давлении на молдавских избирателей в связи с тем, что против Владимира Плахотнюка было возбуждено уголовное дело. По данным МВФ РФ, он организовал мошенническую схему, благодаря которой незаконно вывел из России 37 млрд рублей.

Однако вряд ли предприниматель, являющийся, по сведениям Forbes, самым богатым человеком в Молдавии, будет выдан российскому правосудию, несмотря на имеющее гражданство РФ. Он пользуется большой поддержкой на Западе, сообщил глава молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

"Он прозападный. Значит, американцы будут лишний раз поддерживать этого товарища, который фактически захватил Молдавию, – отметил эксперт в беседе с НСН.

"Хотелось бы, чтобы все было иначе: возобладал здравый смысл над тем беспределом, который происходит сегодня. Потому что большинство граждан нашей страны хотят быть с Россией и смотрят в ее сторону. Однако, исходя из того, что происходит в Молдавии в электоральном смысле, я очень сильно сомневаюсь, что после выборов ситуация сильно изменится", – сказал Тулянцев.

При этом сам Плахотнюк уже заявил, что готов объединить в парламенте силы демократов с любыми другими, независимо от их платформы, лишь бы они разделяли его антироссийские взгляды, передает ТАСС.