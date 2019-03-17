Военный самолет США провел очередное наблюдение в отечественном воздушном пространстве

Американцы не упускают ни единой возможности оказаться над территорией России. Так, Boeing OC-135B Open Skies, относящийся к ВВС США, пролетел в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек в Чукотском автономном округе.

Наблюдательную миссию американцы совершили в рамках Договора по открытому небу. О разведывательном полете стало известно из данных мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. Самолет пролетел на высоте 11,2 километра.

Как отмечает агентство РИА Новости, этот "Боинг" не несет на себе оружие. Более того, воздушное судно прошло экспертизу с участием Москвы, поэтому никакой запрещенной договором техники на борту не было. Однако подобные полеты США в последнее время совершают все чаще. А Дальний Восток особенно интересует американцев.

Военные США изучают границы России в разных частях страны и вне договора, но при этом не входя в отечественное воздушное пространство.

Договор по открытому небу, который был призван укрепить доверие в Европе после холодной войны, действует с 1992 года. По документу, страны-участницы могут собирать данные о войсках других государств, чем США активно пользуются.