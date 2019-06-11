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США продолжают любыми способами давить на Турцию, чтобы заставить их отказаться от приобретения российских ЗРК С-400. Как сообщили в Пентагоне, турецких пилотов, обучающихся в Аризоне полетам на F-35, отстранили от учебы.
По словам представителя Пентагона Майка Эндрюса, такое решение приняли из-за активных переговоров Анкары с Москвой.
"Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов",
– цитирует его агентство Reuters.
Отмечается, что исключение Турции из программы F-35 станет самым значительным разрывом в последнее время.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что С-400 якобы представляют большую угрозу для американских истребителей. При этом США предупредили о введении санкций, если Анкара закупит комплексы у Москвы, напоминает РИА ФАН.
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