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Пентагон разбросает военных по всей Польше

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Сосед России рискует превратиться в "ракетный полигон"

США разместят войска не в одной, в шести точках на территории Польши. Об этом накануне заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио".

Ранее сообщалось, что Трамп и Дуда договорились об увеличении контингента до 5,5 тысяч человек, а также размещении в Польше эскадрильи беспилотников MQ-9 Reaper, но теперь становится очевидно, что Пентагон планирует использовать всю страну как одну большую военную базу, на которую в случае необходимости можно будет перебросить многотысячный десант личного состава и бронетехники.

Что-то похожее было во времена холодной войны в ФРГ, но, конечно, в более крупных масштабах. Тем не менее военная база в Польше предполагает всю инфраструктуру для крупной боевой операции.

В Совфеде уже отреагировали на планы Варшавы и Вашингтона. Как сказал РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия может усилить войска на западной границе, при этом в случае войны Польша сама станет мишенью для ответного удара.

Наибольшей опасности подвергается Калининградская область, а также западные районы Белоруссии, которая входит в ОДКБ.

Александр ИЛЬИН
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