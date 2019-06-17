Пентагон разбросает военных по всей Польше

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США разместят войска не в одной, в шести точках на территории Польши. Об этом накануне заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио".
Ранее сообщалось, что Трамп и Дуда договорились об увеличении контингента до 5,5 тысяч человек, а также размещении в Польше эскадрильи беспилотников MQ-9 Reaper, но теперь становится очевидно, что Пентагон планирует использовать всю страну как одну большую военную базу, на которую в случае необходимости можно будет перебросить многотысячный десант личного состава и бронетехники.
Что-то похожее было во времена холодной войны в ФРГ, но, конечно, в более крупных масштабах. Тем не менее военная база в Польше предполагает всю инфраструктуру для крупной боевой операции.
В Совфеде уже отреагировали на планы Варшавы и Вашингтона. Как сказал РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия может усилить войска на западной границе, при этом в случае войны Польша сама станет мишенью для ответного удара.
Наибольшей опасности подвергается Калининградская область, а также западные районы Белоруссии, которая входит в ОДКБ.
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