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США могут отказаться от ядерного соглашения

Новая отговорка: США отказываются от ядерного соглашения
Фото: pixabay.com
Вашингтон "зацепился" за ЧП в Северодвинске

В Соединенных Штатах на фоне трагедии в Архангельской области придумали новый повод, чтобы развязать гонку вооружений. Напомним, по версии Вашингтона, Москва проводила в Северодвинске испытания крылатой ракеты с ядерной установкой. 

В администрации президента США Дональда Трампа, который также отреагировал на "неудачный запуск", всерьез задумались оставить в прошлом ядерное соглашение, пишет Reuters. Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), больше известном как СНВ-3. Через два года документ устареет, и в Белом доме все чаще находят отговорки, чтобы его не продлевать. 

"Попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты подняли вопрос о том, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение ДСНВ, срок действия которого истекает в начале 2021 года", – говорится в материале агентства. 

Напомним 2 августа Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который просуществовал больше 30-ти лет. Месяцем ранее от обязательств освободилась Москва. 

Ксения АНДРЕЕВА
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