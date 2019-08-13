США могут отказаться от ядерного соглашения

Вашингтон "зацепился" за ЧП в Северодвинске

В Соединенных Штатах на фоне трагедии в Архангельской области придумали новый повод, чтобы развязать гонку вооружений. Напомним, по версии Вашингтона, Москва проводила в Северодвинске испытания крылатой ракеты с ядерной установкой.

В администрации президента США Дональда Трампа, который также отреагировал на "неудачный запуск", всерьез задумались оставить в прошлом ядерное соглашение, пишет Reuters. Речь идет о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), больше известном как СНВ-3. Через два года документ устареет, и в Белом доме все чаще находят отговорки, чтобы его не продлевать.

"Попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты подняли вопрос о том, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение ДСНВ, срок действия которого истекает в начале 2021 года", – говорится в материале агентства.



Напомним 2 августа Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который просуществовал больше 30-ти лет. Месяцем ранее от обязательств освободилась Москва.