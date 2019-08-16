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Запад признал: С-400 точнее и дешевле Patriot

Запад признал: С-400 точнее и дешевле Patriot
Фото: www.globallookpress.com
Российское вооружение оценили иностранные эксперты

Турция, Индия, Китай неспроста планируют укрепить свои рубежи российскими зенитно-ракетными комплексами С-400. Эта система превосходит все зарубежные аналоги, в том числе хваленые американские Patriot. Об этом пишет британская Daily Express, опираясь на мнение опрошенных иностранных экспертов.

Даже специалисты из США указывают на оснащение С-400 сложными датчиками, которые противостоят стелс-технологиям и отвечают за высокую точность удара.

"Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 27 километров над уровнем моря", – говорится в статье.

Фото: www.globallookpress.com

Еще один значительный плюс С-400, на который обратил особое внимание специалист из Университета Бирмингема Ричард Коннолли, – относительная дешевизна комплекса по сравнению с мировым вооружение подобного класса.

"С-400 превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot", – цитирует RT бывшего заместителя главы ВВС Индии Капила Кака.

Такого же мнения придерживается и турецкий аналитик Абдула Масри: "С-400 – лучший в своем классе. Именно это подтолкнуло Анкару на приобретение комплекса в России, рискуя навлечь на себя гнев Трампа", – указал он.

В ближайшее время в Турцию доставят уже элементы второй батареи ЗРК С-400. При этом ранее о намерении приобрести у России этот комплекс заявил Китай, а сейчас такие планы озвучила и Индия, пишет РИА ФАН.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
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Николай ВИКТОРОВ
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