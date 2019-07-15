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Эрдоган хочет строить С-400 вместе с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Анкара не намерена останавливаться только на закупке российского вооружения

Турецкие власти рассчитывают договориться с Москвой о совместном производстве российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает турецкий телеканал NTV.

"Мы получаем наши С-400. Говорили, "они не могут их получить", "они не могут их разместить". Говорили, что это будет неправильно. И вот на сегодняшний день прилетел уже восьмой самолет (с элементами ЗРК)", – сказал турецкий лидера, слова которого передает местный телеканал NTV.

Президент отметил, что окончательно поставки завершатся в апреле следующего года. И тогда Турция станет одной из немногих стран в мире, у которых есть система противовоздушной обороны, подчеркнул Эрдоган.

"Наша цель – создать совместное производство с Россией", – резюмировал он.

Напомним, первые самолеты с деталями С-400 приземлились в Анкаре 12 июля. Журналисты в тот день опечалились, что не увидели в ходе выгрузки, куда их, собственно, и не допустили, самих ракет. Позже появилась информация, что подобных рейсов будет еще не мало.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

Елена УСОВА
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