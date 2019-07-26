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Российские зенитно-ракетные системы "Триумф" будут активированы турецкими военными весной будущего года, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.
"В апреле 2020 г. мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", – цитирует РИА "Новости" лидера республики.
Эрдоган выразил надежду, что США в этом вопросе будут действовать благоразумно, передает местный канал NTV.
"Исключение из программы F-35 не помешает нам обезопасить страну от любых угроз", – подчеркнул лидер нации.
Накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, иначе Вашингтон вынужден будет ввести санкции в отношении Анкары. Он отметил, что разговаивал с турецким министром по просьбе президента США Дональда Трампа.
Напомним, первая партия наших комплексов полностью доставлена 25 июля.
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