Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Эрдоган ответил США на угрозы по С-400

Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Американские санкции на турков никак не подействовали

Российские зенитно-ракетные системы "Триумф" будут активированы турецкими военными весной будущего года, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

"В апреле 2020 г. мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", – цитирует РИА "Новости" лидера республики.

Эрдоган выразил надежду, что США в этом вопросе будут действовать благоразумно, передает местный канал NTV.

"Исключение из программы F-35 не помешает нам обезопасить страну от любых угроз", – подчеркнул лидер нации.

Накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, иначе Вашингтон вынужден будет ввести санкции в отношении Анкары. Он отметил, что разговаивал с турецким министром по просьбе президента США Дональда Трампа.

Напомним, первая партия наших комплексов полностью доставлена 25 июля.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей