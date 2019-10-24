Москва опасается военного конфликта

Ядерное оружие нужно России, чтобы защитить свои границы, в первую очередь, от США. Об этом заявил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Оно для того и создавалось, чтобы американцы не нападали на Россию", – отметил он в интервью URA.RU.

По мнению эксперта, сейчас ни Вашингтон, ни кто-либо еще нападать на Москву не собирается, поскольку РФ сильна в военном плане.

"Но если бы вдруг началась какая-нибудь экспансия, то Россия бы лишилась части своих территорий", – считает Хлопотов.

Ранее китайские аналитики заявили, что в ближайшие 10 лет США не рискнут атаковать Россию из-за ее ядерной мощи.