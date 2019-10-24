Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США лишат Россию части территории

США лишат Россию части территории
Фото: pixabay.com
Москва опасается военного конфликта

Ядерное оружие нужно России, чтобы защитить свои границы, в первую очередь, от США. Об этом заявил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Оно для того и создавалось, чтобы американцы не нападали на Россию", – отметил он в интервью URA.RU.

По мнению эксперта, сейчас ни Вашингтон, ни кто-либо еще нападать на Москву не собирается, поскольку РФ сильна в военном плане.

"Но если бы вдруг началась какая-нибудь экспансия, то Россия бы лишилась части своих территорий", – считает Хлопотов.

Ранее китайские аналитики заявили, что в ближайшие 10 лет США не рискнут атаковать Россию из-за ее ядерной мощи. 

Фоторепортаж
"Нива" с пулеметом прикрыла на Тверской ядерные ракеты
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +10
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей