Ядерная война начнется на Украине

На Западе сделали свой прогноз

Украина попала в список мест, где, по мнению западных военных аналитиков, может начаться ядерная война. Журнал The National Interest посчитал, что инцидент в Азовском море мог легко привести к широкомасштабной войне между Россией и Украиной, в которую пришлось бы вмешаться Западу.

Независимо от того, кто спровоцировал конфликт, а, по мнению NI, были причастны обе стороны, вход в территориальные воды РФ, таран украинского катера, стрельба и арест моряков едва не спровоцировали масштабные боевые действия. Украина ввела военное положение, а хрупкий мир, который с помощью Минских договоренностей, удавалось хоть как-то поддерживать, мгновенно повис на волоске.

На Украине могли начаться беспорядки, и правительство могло пойти на необдуманные шаги. В случае нападения на российские корабли мощный Черноморский флот мог сокрушить остатки украинской флотилии, и в этом случае могли вмешаться военные НАТО.

Отношения Запада и России сейчас крайне напряженные и сильно напоминают времена холодной войны, поэтому каждый небольшой конфликт может вызвать крайне нежелательную цепную реакцию.

Другим местом, где может начать ядерная война, NI считает Южно-Китайское море. Противостояние США и Китая многие объясняют увеличением боевой мощи Пекина, однако налицо настоящая торговая война между двумя сильнейшими державами.

Китай провозгласил спорные острова Спартли своими и превратил их в мощные военные базы. Параллельно Пекин грозит американским авианосцам ракетами и стратегическими бомбардировщиками, а корабли ВМС США демонстративно заходят в воды, которые Китай считает своими.



И, наконец, третье место – это Персидский залив. Война США с Ираном вполне реальна, а Тегеран в шаге от разработке ядерного оружия. К тому же Иран поддерживает Россия, поэтому весь Ближний Восток сейчас напоминает огромную пороховую бочку, к которой вот-вот поднесут спичку.