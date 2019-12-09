"Летающие холодильники": США назвали врага в космосе

Пентагон рассекретил российские спутники

Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США. Экономика РФ находится в упадке, а демографическая ситуация только ухудшается. Поэтому, по словам начальника штаба ВВС США Дэвида Годфейна, которые приводит The National Interest, российскому руководству брошен вызов. И отступать оно не намерено.

С Китаем еще хуже. Его экономика в порядке, и Пекин, по мнению американского военачальника, представляет едва ли не наибольшую угрозу.

В настоящее время Москва и Пекин работают над небольшими маневренными спутниками размерами с небольшой холодильник. Они могут приблизиться всего на несколько метров к другим космическим аппаратам и вывести их из строя. В частности, Голдфейн называет российские военные спутники "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504". Западные эксперты предполагают, что их можно вооружить лазерами или "научить" закладывать взрывчатку.

Китай еще в 2016 г. запустил на низкую орбиту "Бродящего дракона". По официальной версии, это сборщик мусора, однако рука-манипулятор делает его идеальным оружием, которое может легко уничтожать спутники конкурентов.

Кроме того, Россия и КНР разрабатывают "глушилки" и ракеты, которые могут сбивать низколетящие спутники. По словам Голдфейна, в ближайшее время эти проекты могут стать настоящей головной болью Пентагона.