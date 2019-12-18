В Поднебесной разрабатывают новый малозаметный самолет

Говоря о китайском истребителе пятого поколения, обычно имеют в виду J-20, в котором можно одновременно разглядеть планер МиГ-1.44 и авионику F-35. Однако есть у Пекина и другой самолет, который больше похож то ли на F-22, то ли на Су-57. Речь идет о единственном прототипе FC-31 "Кречет".

Скрытные китайцы его так засекретили, что информацию о нем приходилось собирать буквально по крупицам. Скорость у него относительно небольшая – всего 1,8 Маха. Дальность всего 1200 км без дополнительных баков. Этого недостаточно, чтобы противостоять на равных Су-57 и F-22.

Но, по данным Global Times, в Шэньянском институте проектирования самолетов разрабатывают уже новый малозаметный истребитель, возможно, на базе FC-31.

Cпециально для проекта создана специальная команда под кодовым названием "JJ". Известно, что на данный момент инженеры занимаются разработкой S-образного сопла двигателя самолета. Ноу-хау позволит уменьшить ЭПР истребителя, однако остается немало вопросов, и главный из них – как будет решаться проблема износа стенок и падения мощности.

По мнению NI, новую машину могут создавать с использованием наработок двухдвигательного FC-31, который НОАК так и не закупила. В новинке могут исправить все недостатки. Сам же FC-31 могут сделать палубным, так как Пекин всерьез занялся авианосцами.

В любом случае, разработать истребитель пятого поколения по силами Китаю, который тратит на оборону более $200 млрд ежегодно. Больше тратят только США. Единственная проблема, которую пока испытывает в самолетостроении Китай, – это двигатели. Пока Пекин вынужден покупать их у России, однако активно работает над собственными.