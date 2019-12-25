Самолеты "Сухого" проверяют испытателя на прочность

Летчик-испытатель Алексей Горшков, который катапультировался из разбившегося Су-57, до этого падал на Су-30МК2, причем практически в тех же местах.

В 2012 г. пилот испытывал "Фланкер" перед передачей машины Вьетнаму, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Однако на разгоне у истребителя отвалилась фара подсветки и, к несчастью, попала в воздухозаборник. Как следствие – пожар в правом двигателе.

Два летчика катапультировались. Командир экипажа подполковник Валерий Кириллин сломал себе несколько ребер, а капитан Горшков не пострадал. Су-30МК2 упал в 130 км к северу от Комсомольска-на-Амуре. Позже пользователь B. Good выложил в YouTube видео, на котором посекундно показано, как развивалась ситуация.

Стоит отметить, что к сожалению, такие инциденты в практике летчиков-испытателей не редкость. Падают любые самолеты, в том числе американские F-16 и F-35. В авиации любая мелочь может стать причиной крушения, а истребитель, который, условно говоря, представляет из себя маневрирующую ракету с крыльями, особенно уязвим в этом плане.