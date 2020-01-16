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Египет получил уникальные МиГи-заправщики

Египет получил уникальные МиГи-заправщики
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
В ВКС покорно ждут "тридцать пятые", летая на старых машинах

По контракту с Россией Египет получил уникальные МиГ-29/М/М2. Они могут быть использованы как воздушные танкеры.

Как накануне сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, египтянам поставили вместе с подвесными агрегатами заправки ПАЗ-МК.

Кроме того, МиГ-29/М/М2 в роли воздушных танкеров недавно засветились на учениях, когда они заправляли истребители Dassault Rafale. Больших заправщиков, вроде Ил-78, у Египта нет, поэтому российские МиГи стали настоящим спасением.

В ВКС подвесными агрегатами оборудовали палубные МиГ-29К и Су-33. В открытом океане боевой радиус приобретает особое значение. Тажке ПАЗ-МК можно подвесить на "Фланкеры", МиГ-31/БМ, Су-24.

МиГ-29/М/М2 – лучший "Фулкрум", не считая МиГ-35. Это экспортная версия. У машины усовершенствованы фюзеляж и крыло, установлена новая авионика, у самолета существенно увеличена боевая нагрузка.

Интересно, что в составе ВКС, ПВО и Морской авиации представлены, в основном, более простые МиГ-29, МиГ-29УБ, а наиболее продвинутыми их них являются МиГ-29СМТ.

Александр ИЛЬИН

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