Самолет и не думают снимать с вооружения - "утят" на всех не хватает

Рабочая лошадка фронтовой авиации – бомбардировщик Су-24 – отмечает полувековой юбилей. Конечно, сейчас на вооружении состоит намного более продвинутый Су-34. Однако в ВКС их всего 112. На всех "утят", как еще называют новые бомбардировщики, не хватает. Су-24 продолжают эксплуатировать, в том числе в Сирии, где они выполнили огромное количество боевых вылетов. По сроку службы они вполне могут догнать Ту-95МС, хотя шансов не так много.

Су-24 – бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Такой самолет был у США уже в середине 60-х гг. прошлого века – F-111. И, конечно, при создании "двадцать четвертого" конструкторы использовали наработки американцев, хотя о полном копировании не идет и речи. Считается, что сильно помогли подетальные фотографии F-111, сделанные на авиасалоне в Ле-Бурже в 1967 году.

Однако двигатели, авионику, системы советские конструкторы разрабатывали исключительно своими силами. На испытаниях случались и ЧП.

"Российская газета" напоминает, как при сдаче одного из первых серийных бомбардировщиков в двигателе возник пожар. Самолет быстро сгорел, погиб штурман. Позже оказалось, что титановые лопатки компрессора сверхзвуковой ступени при работе удлинялись и при малейшем задевании корпуса компрессора моментально вспыхивали.

Температура горения титана 3000 градусов, поэтому легко представить, что произошло с самолетом. После этого КБ "Сатурн" срочно переделало компрессор. Сразу напрашивается аналогия с недавней аварией Су-57, который тоже был первым серийным. Увы, такое в авиации случается, и это не значит, что самолет не будет летать.

Во время испытаний было потеряно 14 Су-24 и Су-24М. А за период с 1988-го по 1992 г. разбились 27 бомбардировщиков. Это высокий уровень аварийности. Машина получилась сложной в управлении, однако опытные летчики о самолете отзываются хорошо.