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Слухи о приказе Эрдогана сбить Су-24 дошли до Кремля

Слухи о приказе Эрдогана сбить Су-24 дошли до Кремля
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российское руководство предпочитает верить союзнику

Доказательств, что команду сбить российский самолет в Сирии в 2015 г. отдал лично президент Турции Реджеп Эрдоган, Москве никто не предоставлял. В то же время в Анкаре заявили, что атаковать Су-24 приказали "другие люди". Сомневаться в этих словах у Кремля нет оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 3 декабря, Пескова попросили прокомментировать появившиеся в СМИ подробности о крушении Су-24 в ноябре 2015 года.

"Эта информация достаточно обезличенная. Непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной, - передает РИА Новости". – Мы ориентируемся на заявления, в том числе на публичные, турецкой стороны, о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета".

Российский самолет Су-24 был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над территорией Сирии. Это спровоцировало кризис в российско-турецких отношениях, были заморожены все совместные проекты, введен запрет на поставки турецких товаров. В июне 2016 г. Эрдоган принес извинения российской стороне за действия турецких военных.

Николай ВИКТОРОВ

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