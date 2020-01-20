Однако летчикам нужна более скоростная машина, чтобы конкурировать с США

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" показали в Хабаровске фигуры сложного пилотажа. Соответствующее видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ". На кадрах видно, как пилоты Ка-52 продемонстрировали так называемую "воронку", когда машина движется по кругу и при этом летчики держат условного противника на прицеле.

Кроме того, экипажи отработали "горку", когда вертолет летит боком, резко набирая высоту. Сообщается, что фигуры отрабатывались в районе полигона Святогорье.

Ка-52 на данный момент является самым современным ударным вертолетом, принятым на вооружение, а "компанию" ему составляет "Ночной охотник". В России ведется работа над скоростным вертолетом, но пока известно лишь, что оборудование для этой машины испытывалось на летающей лаборатории.

США продвинулись дальше и недавно в очередной раз испытали демонстратор своего Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant. Как заверяет разработчики, вертолет будет развивать скорость до 460 км/час.