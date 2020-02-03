Отряд Северного флота прошел пролив под королевским конвоем

Российские корабли прошли в Северное море через пролив Ла-Манш под пристальным наблюдением британских собратьев. Четыре суда РФ сопровождали три плаврседства и два вертолета Соединенного Королевства, которые не спускали глаз с визитеров, пока те были вблизи Туманного Альбиона.

Под английским "конвоем" по проливу проследовали большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, перечисляет The Sun. При этом отправной точкой слежки британцев стал еще Бискайский залив.

Между тем англичане слегка запоздали с информацией. Сообщение о том, что отряд кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" миновал Ла-Манш, появилась на официальном сайте Северного флота еще 31 января.