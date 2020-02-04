Горный китайский танк бросил вызов российской "Армате" и "Абрамсу"
Одним из крупнейших покупателей российских танков является Индия, достаточно вспомнить о сотнях Т-90 "Бхишма". Нью-Дели купил просто огромное количество "девяностых", чтобы в случае опасности дать отпор Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Именно Пекин является самым могущественным потенциальным врагом Нью-Дели, а вовсе не Пакистан.
И Китай, в отличие от индийцев, научился делать танки сам. О машине "Тип-15" обычно пишут редко – обычно в центре внимания последний "Абрамс", "Меркава" или "Армата".
Однако "Тип 15" – это определенно заслуживающий внимание легкий танк, который создавался для ведения боевых действий в условиях высокогорья Тибета. Именно эти танки станут основной сухопутной наступательной силой Китая, если между двумя странами вспыхнет конфликт.
По данным The South China Morning Post, которые приводит The National Interest, "Тип 15" уже отправили в регулярные части, хотя пока основу "танкового кулака" Китая составляют машины сделанные на базе советских разработок. Например, "Тип 99" сделан на базе Т-72. Вдобавок, у Пекина 7 тыс. "Тип 62" – копий Т-54.
Но "Тип 15" – это совершенно новая страница в военной истории Китая. Мощность машины – 1000 л.с, танк вооружен 105-мм пушкой, из которой можно стрелять бронебойными снарядами и управляемыми ракетами.
Легкая рама оснащена гидропневматической системой подвески. Клиренс регулируется, чтобы достичь максимальной маневренности на бездорожье.
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