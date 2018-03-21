Армия Поднебесной усилилась боевыми машинами с дистанционным управлением

Власти Китая решили представить публике беспилотные танки – уникальные самоходные боевые комплексы, которые не имеют аналогов в мире. Их впервые показали по государственному телевидению.



Чудо китайской техники представляет собой модернизированный и оснащенный искусственным интеллектом танк "типа 59", созданный на основе советского Т-54. В СССР эти машины выпускались с 1950-х по 1980-е годы, передает китайское издание Global Times.

"Пятьдесят девятые" танки в свое время наводнили собой армейские полигоны КНР. К настоящему моменту они уже морально устарели, но отлично годятся для глубокой модернизации, поскольку их техническое состояние еще весьма хорошее.

Основным вооружением танков "типа 59" является пушка 100– или 105-миллиметрового калибра. В экипаж машины боевой входит четыре танкиста. Модернизированная же версия перемещается и поражает цели без присутствия человека.

Картинка, на которой беспилотный танк едет и стреляет, получилась довольно впечатляющей, говорят очевидцы. Но при этом военные инженеры признают: "До того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем". Постепенно разработчики будут наращивать скорость беспилотных танков и их огневую мощь.

Беспилотные танки являются частью концепции "бесконтактного боя". В будущем китайские специалисты хотят научить свои танки получать разведывательную информацию непосредственно с орбитальных спутников, а также с самолетов и подводных лодок.

Денег на дальнейшее усовершенствование роботов-танков у китайских военных инженеров будет в избытке. В марте 2017 г. власти утвердили самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 млрд евро. Модернизация вооруженных сил предполагает увеличение парка беспилотной техники и сокращение численного состава военнослужащих на 300 тыс. человек. При этом китайские вооруженные силы все равно останутся крупнейшими в мире. Их численность по-прежнему будет превышать 2 млн человек.