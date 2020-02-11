Разведчики НАТО заблудились в лесах Литвы
Курьезный случай произошел на днях с военнослужащими НАТО – пятеро разведчиков по окончании маневров, проходивших в лесах Литвы, просто пропали. Их объявили пропавшими без вести и бросились искать с собаками. В небо по тревоге был поднят вертолет, сообщает LRT.
Отмечается, что сами учения проводились 4-6 февраля.
Пресс-секретарь литовских военных Лаймис Братикас рассказал, что в ходе выпускного экзамена для рекогносцировке в центральной Литве пять солдат, включая призывников измотострелковой бригады "Жемайтия", были объявлены пропавшими без вести после того, как не смогли прибыть в заранее определенное место.
Военное руководство решило начать поиски военнослужащих, "подозревая, что произошло что-то незапланированное", пояснил Братикас.
В свою очередь, пропавшие, считая, что маневры еще продолжаются, в течение еще 24 часов избегали контактов и не давали себя обнаружить.
В итоге командование оценило их выживаемость как образцовую.
Однако остается вопрос, насколько в НАТО образцово работает связь между подразделениями, если руководство учений не по плану потеряло своих военнослужащих. А выжить в лесу больше суток способны даже дети. Весьма язвительно о способностях натовских воинов отзываются в российском сегменте в Твиттер.
Пользователи на все лады поминают Ивана Сусанина и масштабы лесных угодий Литовской Республики, иные предположили, что разведчики просто упились или пошли искать большой и светлой любви (в комментариях орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Это в Литве. А они еще собираются Россию покорять, с нашей тайгой, вояки. Завоевателей потом наши же и будут искать", "Он шел на Одессу, а вышел к Херсона. Ищите их на Ленинградке", "Знаменитые литовские дебри, ничего удивительного )", "Встретили наверно Ивануса Сусаниуса", "Петров и Баширов рулят!))", "Партизаны, наверное, языков, захватили", "Короче как фильм, за спичками )", "Может на ликеро-водочный зашли?", "да в борделе они".
А ведь впереди у них там у НАТО масштабные учения весной ожидаются по всей Европе.
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