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Ми-24 пролетел на рекордно низкой высоте в Ливии

Ми-24 пролетел на рекордно низкой высоте в Ливии
Фото: commons.wikimedia.org/CC BY-SA 2.0
Российские вертолеты продолжают активно использовать в боевых действиях

В интернете опубликовали видео полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии, который пролетел над дорогой на рекордно низкой высоте.

Ролик выложил в "Ютуб" пользователь Чингис Дамбиев. На нем видно, что винтокрылая машина летит над дорогой так низко, что при приближении к машинам поднимается немного вверх, чтобы не задеть автомобили. Слева виднеется Средиземное море.

В настоящее время в ВВС Ливии числится более 20 Ми-24, поставленных в 1979-80 годах. Кроме того, у страны есть порядка десяти модернизированных Ми-35, видео работы которых неоднократно выкладывали в "Твиттер".

В Ливии продолжается гражданская война. Одну из сторон представляет фельдмаршал Халифа Хафтар, другую – премьер страны Фаиз Сарандж. И у тех, и у тех есть боевая техника. В январе Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара объявила о покорении города Сирт. 

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ливиец Иванов аль Иванов молодец!
Никакой руки Москвы там нет!
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