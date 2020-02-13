Российские вертолеты продолжают активно использовать в боевых действиях

В интернете опубликовали видео полета Ми-24 ВВС Ливийской национальной армии, который пролетел над дорогой на рекордно низкой высоте.

Ролик выложил в "Ютуб" пользователь Чингис Дамбиев. На нем видно, что винтокрылая машина летит над дорогой так низко, что при приближении к машинам поднимается немного вверх, чтобы не задеть автомобили. Слева виднеется Средиземное море.

В настоящее время в ВВС Ливии числится более 20 Ми-24, поставленных в 1979-80 годах. Кроме того, у страны есть порядка десяти модернизированных Ми-35, видео работы которых неоднократно выкладывали в "Твиттер".

В Ливии продолжается гражданская война. Одну из сторон представляет фельдмаршал Халифа Хафтар, другую – премьер страны Фаиз Сарандж. И у тех, и у тех есть боевая техника. В январе Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара объявила о покорении города Сирт.