У самолетов резко вырастет точность бомбометания

Россия модернизирует первые шесть алжирских бомбардировщиков до уровня Су-24М2 на авиаремонтном заводе №514 в Ржеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на MENA Defence. Это плохие новости для Израиля и США, так как самолеты станут намного опаснее.

На бомбардировщики, в частности, установят авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24. Система позволяет добиться высокой точности поражения наземных целей при использовании относительно дешевых неуправляемых авиационных боеприпасов, вроде ФАБ-250, ФАБ-500 и других бомб.

На данный момент в составе ВВС Алжира числятся более 30 бомбардировщиков Су-24М/МК и Су24МР. Самолеты поставлялись до 1991 года, а также в период с 2001 по 2005 годы.

Кроме того, у алжирцев до сих пор есть Миг-25ПД и МиГ-25РБШ, в свое время потрясшие своей скоростью американцев.

Из относительно недавних контрактов – поставка 58 истребителей Су-30МКА. Самолеты закупались в период с 2008-й по 2017 годы.