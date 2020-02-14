Названы БПЛА, которые будут наносить прицельные удары по противнику

"Тактическое ракетное вооружение" разрабатывает несколько новых боеприпасов для беспилотников разработки Группы "Кронштадт" и компании "Сухой". Об этом заявил РИА "Новости" гендиректор корпорации Борис Обносов.

По его словам, масса боеприпасов составит от 50 до 100 килограммов. Группа "Кронштадт" представила на авиасалоне "Макс-2019" три беспилотник, один из которых, "Сириус", похож на американского ударного MQ-9 Reaper. Тогда у стенда компании корреспонденту "Утра" рассказали, что пока не собираются оснащать его высокоточным оружием. Однако судя по всему, такая работа началась.

Что касается "Сухого", то речь однозначно идет о тяжелом беспилотнике "Охотник", который, в частности, будет работать в паре с Су-57.

Пока БПЛА лишь передавал координаты целей пилотам в ходе тестовых полетов, используя свои датчики, а также выполнял разведывательную функцию. Однако в будущем "Охотник" вооружат высокоточными ракетами и бомбами. Аппарат "Сухого" габаритнее "Сириуса", поэтому вполне может взять во внутренний отсек 100-килограммовую ракету.

Ранее журнал The National Interest предположил, что "Охотник" будет нести тактическое ядерное оружие и даже крылатые ракеты. Однако отставание от США и Израиля в области БПЛА помешают России реализовать планы в ближайшем будущем.